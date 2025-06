Futbalové ME sú tu. V týchto mestách rátajte s dopravnými obmedzeniami

Na snímke nové policajné vozidlá Škoda Kodiaq pred Národným futbalovým štadiónom počas tlačovej konferencie k opatreniam Ministerstva vnútra SR v súvislosti s pripravovanými ME do 21 rokov vo futbale. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Aj v Košiciach budú dopravné obmedzenia



Na snímke zľava minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová pred Národným futbalovým štadiónom počas tlačovej konferencie k opatreniam Ministerstva vnútra SR v súvislosti s pripravovanými ME do 21 rokov vo futbale v Bratislave 9. júna 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Trenčín 11. júna (TASR) - Trenčanov a návštevníkov mesta čakajú 11., 14. a 17. júna výrazné obmedzenia dopravy a parkovania. Dôvodom sú zápasy futbalových majstrovstiev Európy (ME) do 21 rokov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.uviedla hovorkyňa.Prejazd Študentskou ulicou medzi Ulicami Gen. Goliana a Mládežníckou nebude z bezpečnostného hľadiska možný, ulica bude v tomto úseku uzavretá. Očakáva sa tam vysoký počet chodcov.Bežní návštevníci budú mať príjazd umožnený iba od Ulice M. Rázusa popred Obchodnú akadémiu na Mládežnícku ulicu, kde budú môcť vojsť len s platnou vstupenkou. Ulica sa uzavrie 11. júna aj 14. júna od 18.00 do 24.00 h a 17. júna od 15.00 do 22.00 h. Výjazd z Mládežníckej bude smerovať cez Študentskú len pravým odbočením na M. Rázusa ku svetelnej križovatke pri Elizabeth.Obyvatelia Sihote I budú môcť bez obmedzenia vchádzať a vychádzať zo svojich nehnuteľností. Zákaz parkovania bude platiť len na trase určenej pre VIP. Na ostatných uliciach bude parkovanie obyvateľov umožnené a zachované. Vjazd cez Študentskú ulicu bude obmedzený (ulica bude uzavretá medzi Ulicami Gen. Goliana a Mládežníckou). Výjazd bude bez obmedzenia.K dispozícii budú špeciálne označené záchytné parkoviská na Ostrove, pri plavárni a za mostom pri Kolibe. V prípade naplnenia ich kapacity (asi 520 automobilov) aktivujú ďalšie záchytné parkoviská na trávnatých plochách.Európsky šampionát futbalistov do 21 rokov na Slovensku bude 11. až 28. júna za účasti 16 tímov. Ich dejiskom budú futbalové štadióny v Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Nitre a v Žiline.Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v Košiciach pre futbalové Majstrovstvá Európy do 21 rokov. Vo štvrtok (12. 6.) od 18.00 h približne do polnoci bude uzavretá ulica spájajúca Moldavskú cestu a ulicu Pri prachárni. V prípade zápasov 15. a 18. júna, ktorých začiatok bude o 18.00 h, sa bude táto ulica uzatvárať od 15.00 h, informovala košická krajská polícia.Zákaz vjazdu tam bude mať individuálna doprava, povolenie na vjazd budú mať len autobusy mestskej hromadnej dopravy. Uzatvárať sa bude aj ulica Pri prachárni, a to v úseku medzi križovatkami Rozvojová a rozdvojenie ulice pri obchodnom centre. Ulica bude uzatváraná približne od 85. minúty futbalového zápasu na nevyhnutne potrebný čas, minimálne však do doby úplného vyprázdnenia futbalovej arény.Polícia ďalej upozorňuje návštevníkov futbalových zápasov, ktorí prídu individuálnou dopravou, na možnosť využitia záchytných parkovísk, ktoré sú pripravené v spolupráci s okolitými obchodnými centrami. Parkovisko pri obchodnom centre na ulici Pri prachárni však nebude slúžiť ako záchytné.uviedla polícia. Dočasné uzatvorenie niektorých úsekov ulíc, odklon či obmedzenie dopravy je nevyhnutnosťou, ktorú si takéto podujatie vyžaduje. Polícia zároveň pripomína, že môže osobu kedykoľvek požiadať o predloženie dokladu totožnosti, preto je nevyhnutné nosiť ho pri sebe.povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Štefan Mulik.