VODIČI, POZOR: Hokejové zápasy našej reprezentácie spôsobia obmedzenia
Autor TASR
Topoľčany 15. apríla (TASR) - Mesto Topoľčany upozorňuje na dopravné obmedzenia v meste vo štvrtok a v piatok (16. - 17. 4.). Obmedzenia súvisia s hokejovými zápasmi Slovenska proti Švajčiarsku. Prípravné duely pred Majstrovstvami sveta v hokeji sa uskutočnia na zimnom štadióne v Topoľčanoch.
Prístupové cesty k zimnému štadiónu z nadjazdu aj z Puškinovej ulice budú uzatvorené počas obidvoch dní od 12.30 h pre všetkých s výnimkou delegovaných osôb a občanov s trvalým pobytom v tejto lokalite. Na mieste budú dopravu odkláňať príslušníci mestskej a štátnej polície.
Parkovanie pred zimným štadiónom nebude možné, návštevníci môžu využiť parkovacie miesta v okolí. K dispozícii sú parkovacie miesta pod nadjazdom, pri krytej plavárni, z opačného smeru na Dopravnej ulici, v blízkosti autobusovej alebo železničnej stanice a na rampových parkoviskách na Námestí Ľ. Štúra alebo Ulici ČSA.
Mesto žiada návštevníkov, aby neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni. „V Topoľčanoch platí regulácia parkovania. Inštrukcie i možnosti platby za parkovanie nájdu návštevníci pri každom parkovisku na informačných tabuliach, prípadne aj na webstránke parkujto.sk,“ upozornil magistrát.
Domácim fanúšikom odporúča radnica prísť pešo, prípadne využiť mestskú autobusovú dopravu alebo prímestskú dopravu.
