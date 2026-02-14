< sekcia Regióny
VODIČI POZOR: Horský priechod Vernár je neprejazdný
Polícia odporúča sledovať aktuálne dopravné informácie.
Autor TASR
Vernár 14. februára (TASR) - Cesta I/66 cez horský priechod Vernár je neprejazdná. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, dôvodom je husté sneženie a dopravná nehoda.
„Žiadame vodičov, aby zvolili alternatívnu trasu a zvýšili opatrnosť na cestách,“ dodala polícia s tým, že odporúča sledovať aktuálne dopravné informácie.
