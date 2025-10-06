< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Jednu z trnavských ulíc od pondelka čiastočne uzavreli
Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením.
Autor TASR
Trnava 6. októbra (TASR) - Cesta na ulici Dolné bašty v Trnave je od pondelka čiastočne uzavretá, obmedzenia potrvajú do 31. októbra. Stane sa tak z dôvodu realizácie prípojok inžinierskych sietí. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Uzavretá bude ulica v dĺžke približne desať metrov pri vjazde medzi bytové domy číslo päť a šesť. Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením.
