Vodiči, pozor: Jednu z trnavských ulíc od pondelka čiastočne uzavreli

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením.

Autor TASR
Trnava 6. októbra (TASR) - Cesta na ulici Dolné bašty v Trnave je od pondelka čiastočne uzavretá, obmedzenia potrvajú do 31. októbra. Stane sa tak z dôvodu realizácie prípojok inžinierskych sietí. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Uzavretá bude ulica v dĺžke približne desať metrov pri vjazde medzi bytové domy číslo päť a šesť. Doprava bude usmernená dočasným dopravným značením.
