VODIČI, POZOR: Košický kraj rekonštruuje most pred obcou Záhor

Záhor 10. mája (TASR) – Most M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor v okrese Sobrance, ktorého stav je jeden z najkritickejších v rámci Košického samosprávneho kraja (KSK), rekonštruujú. Pre komplexnosť prác ho úplne uzavreli, obchádzková trasa vedie cez obce Lekárovce a Pinkovce, informovala o tom TASR hovorkyňa Úradu KSK Anna Terezková.



Podľa slov predsedu KSK Rastislava Trnku sa na základe mimoriadnych prehliadok mostných telies v správe KSK preukázali mosty typu Vloššák, akým je aj most pred obcou Záhor, ako objekty so systémovými poruchami. "Časom dochádza k strate predpätia, korózii a v najhorších prípadoch k vzniku trhlín a lomov," ozrejmil s tým, že rekonštruovaný most, postavený v 60. rokoch 20. storočia, sa ukázal byť jedným z piatich takýchto mostov v kraji v najkritickejšom stave.



V rámci rekonštrukcie sa má odstrániť existujúci nosný zvršok vrátane súčasnej nosnej konštrukcie s poškodenými nosníkmi. Nahradia ich nové zo železobetónu, ktoré zaručia vyššiu bezpečnosť. "Zosilnené budú aj podpery mosta, vybudované budú nové bezpečnostné zariadenia a opravené budú aj časti spodnej stavby," doplnila Terezková s tým, že zhotoviteľ zrekonštruuje aj priľahlé úseky cesty tretej triedy.



Rekonštrukčné práce, ktoré si vyžiadajú náklady vo výške takmer jedného milióna eur, financuje KSK zo svojho rozpočtu. "Podľa zmluvy by mali trvať 160 pracovných dní, ukončené by mali byť do októbra tohto roka," dodala hovorkyňa.