Vodiči, pozor: Kubínsky jarmok prinesie v meste dopravné obmedzenia
Autor TASR
Dolný Kubín 18. septembra (TASR) - V Dolnom Kubíne budú v súvislosti s jarmokom platiť viaceré dopravné obmedzenia. Úplná uzávera ciest a miestnych komunikácií v centre mesta bude platiť od piatka (19. 9.) od 4.00 h do soboty (20. 9.) do 22.00 h. TASR o tom informoval Martin Buzna z kancelárie primátora Dolného Kubína.
Od piatka budú uzavreté ulice Radlinského, Kohútov sad, S. Nováka, Hviezdoslavovo námestie a J. Hollého. „Rovnako budú uzavreté parkoviská pri Kolibe, daňovom úrade, kostole, na ulici S. Nováka pri Elkope, pri gymnáziu, pri prevádzke obchodu s bicyklami a pri rímskokatolíckom úrade,“ uviedol Buzna.
Mesto odporúča vodičom využiť záchytné parkoviská pred bankou, za Marínou, na ulici Aleja slobody, pred Základnou umeleckou školou P. M. Bohúňa, pri pošte a na Bysterci. Pre uľahčenie pohybu po meste počas jarmoku bude aj tento rok mestská hromadná doprava zdarma.
„Počas jarmoku bude centrum mesta od piatka rána až do sobotného večera úplne uzavreté, preto prosíme vodičov, aby s tým počítali a využili pripravené záchytné parkoviská. Vďaka nim bude doprava plynulejšia a všetci si budú môcť jarmok vychutnať v pokoji a bez zbytočných komplikácií,“ podotkol zástupca primátora mesta Matúš Lakoštík.
