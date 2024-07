RIZIKOVÝ FUTBAL: Kvôli zápasu Spartaku so Sarajevom avizujú obmedzenia

Trnava/Dunajská Streda 31. júla (TASR) - Policajti avizujú bezpečnostné opatrenia v súvislosti s blížiacimi sa medzinárodnými futbalovými zápasmi v Trnave a Dunajskej Strede. Stredajší duel medzi FC Spartak Trnava a FK Sarajevo bol organizátorom označený ako rizikový. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Futbalový zápas sa v Trnave začne v stredu o 20.30 h. Treba sa pripraviť na obmedzenia v doprave. "Policajti budú, podľa vývoja bezpečnostnej situácie, úplne uzatvárať ulicu Kollárovu, a to pravdepodobne v čase od 16.00 h do ukončenia bezpečnostných opatrení," priblížili. Na dodržiavanie verejného poriadku bude v meste dohliadať zvýšený počet policajtov.







Keď je zápas označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok. Maximálna výška je 1000 eur v blokovom konaní.



Policajti budú vo zvýšenom počte dohliadať na verejný poriadok aj v súvislosti so štvrtkovým (1. 8.) zápasom medzi FC DAC 1904 Dunajská Streda a FK Zira Baku so začiatkom o 20.30 h. "Upozorňujeme, že v súvislosti s príchodom fanúšikov môže dôjsť k obmedzeniu v doprave na ulici Športová, prípadne aj na iných priľahlých uliciach v okolí štadióna," doplnila polícia s tým, že zápas v Dunajskej Strede nebol označený ako rizikový.