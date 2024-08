VODIČI, POZOR: Kvôli Galantským trhom budú dopravné obmedzenia

Galanta 6. augusta (TASR) - V súvislosti s blížiacimi sa Galantskými trhmi, ktoré sa budú konať od 8. do 10. augusta, čakajú vodičov v meste viaceré dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Galanty Mária Kilácskóová.



Od 8. do 11. augusta do 12.00 h bude úplne uzatvorená cesta na Hlavnej ulici od kruhového objazdu pri mestskom úrade po kruhový objazd pri mestskom parku. "Uzatvorením cesty na Hlavnej ulici budú v tom istom čase neprejazdné ulice Štúrova a Obrancov mieru," priblížila hovorkyňa.



Dopravné obmedzenia budú aj na Parkovej ulici, v úseku od križovatky s ulicou Z. Kodálya po kruhový objazd pri mestskom parku. "Na ulicu sa dostanú len obyvatelia priľahlých bytových domov," podotkla. Obchádzky budú vyznačené prenosným dopravným značením.



"Parkovanie motorových vozidiel na parkoviskách na Hlavnej ulici a na Parkovej ulici bude počas konania trhov vylúčené," doplnila hovorkyňa. Pri obchodnom dome je uzatvorené parkovisko už od 5. augusta.