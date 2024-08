VODIČI, POZOR: Kvôli podujatiu obmedzia dopravu pri Rajci

Rajec 9. augusta (TASR) - Motoristov na ceste medzi Rajcom a Čičmanmi čakajú v sobotu 10. augusta dopravné obmedzenia. Ako TASR informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, dôvodom viac ako päťhodinovej uzávery je tradičné bežecké podujatie Rajecký maratón.



V čase od 8.30 do 14.00 h polícia uzavrie premávku na ceste I/64 a takisto na cestách tretej triedy prechádzajúcich Rajcom a obcami Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany. "Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/18 zo Žiliny do Martina, následne na cestu I/65 z Martina do Príboviec a odtiaľ po ceste II/519 do Nitrianskeho Pravna. Druhá obchádzková trasa pôjde po ceste I/61 z Považskej Bystrice do Ilavy a následne po ceste II/574 cez Valaskú Belú do Prievidze," priblížila Kocková.