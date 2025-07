Vodiči, pozor: Kvôli pretekom budú v týchto okresoch obmedzenia

Nitra 17. júla (TASR) - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje na dopravné obmedzenia v okresoch Nové Zámky, Levice a Nitra. Začnú sa v piatok 18. júla a potrvajú do nedele 20. júla. Dôvodom dopravných obmedzení je konanie 62. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky, potvrdila polícia.



Preteky budú pozostávať z troch etáp. Prvá etapa je naplánovaná v piatok (18. 7.) v čase od 13.00 do 20.00 h. Vyžiada si úplnú uzáveru účelovej cesty medzi obcami Podhájska a Čechy.



Druhá etapa sa uskutoční v sobotu (19. 7.) v čase od 10.00 do 13.30 h. Povedie po ceste II/511 v smere od obce Maňa smer Žitavce do mesta Vráble po uliciach Štúrova - Hlavná - okružná križovatka pri Mestskom úrade Vráble - Partizánska - Družstevná - smer Tehla. Na týchto úsekoch bude doprava riadená príslušníkmi dopravnej polície.



Tretia etapa sa začne v nedeľu (20. 7.) o 10.00 h a potrvá do 13.30 h. Povedie po cestách II/580, III/1657, III/1554, III/1597, I/51, II/511, III/1493, ktoré však budú bez výraznejších obmedzení. Na trase budú rozmiestnení dopravní policajti, ktorí budú v prípade potreby pripravení riadiť cestnú premávku.