< sekcia Regióny
VODIČI POZOR: Medzi Breznom a Banskou Bystricou sa tvoria kolóny
Polícia apeluje na na rešpektovanie pokynov, vyhnutie sa riskovaniu pri predbiehaní a plánovanie cesty s dostatočnou časovou rezervou.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. apríla (TASR) - Medzi Breznom a Banskou Bystricou sa na ceste I/66 tvoria kolóny. Dôvodom je hustá doprava pre presun ľudí počas veľkonočných sviatkov. Polícia vyzvala vodičov na trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť. TASR o tom v pondelok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
„Vodiči, nezabúdajte na bezpečnosť, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, prispôsobenie rýchlosti jazdy aktuálnym podmienkam a vyhýbajte sa rizikovému správaniu,“ uviedla. Apelovala aj na rešpektovanie pokynov polície, vyhnutie sa riskovaniu pri predbiehaní a plánovanie cesty s dostatočnou časovou rezervou.
„Vodiči, nezabúdajte na bezpečnosť, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, prispôsobenie rýchlosti jazdy aktuálnym podmienkam a vyhýbajte sa rizikovému správaniu,“ uviedla. Apelovala aj na rešpektovanie pokynov polície, vyhnutie sa riskovaniu pri predbiehaní a plánovanie cesty s dostatočnou časovou rezervou.