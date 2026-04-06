Pondelok 6. apríl 2026
VODIČI POZOR: Medzi Breznom a Banskou Bystricou sa tvoria kolóny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Banská Bystrica 6. apríla (TASR) - Medzi Breznom a Banskou Bystricou sa na ceste I/66 tvoria kolóny. Dôvodom je hustá doprava pre presun ľudí počas veľkonočných sviatkov. Polícia vyzvala vodičov na trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť. TASR o tom v pondelok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Vodiči, nezabúdajte na bezpečnosť, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, prispôsobenie rýchlosti jazdy aktuálnym podmienkam a vyhýbajte sa rizikovému správaniu,“ uviedla. Apelovala aj na rešpektovanie pokynov polície, vyhnutie sa riskovaniu pri predbiehaní a plánovanie cesty s dostatočnou časovou rezervou.
