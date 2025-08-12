Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: Most nad diaľnicou D2 pri Malackách čiastočne uzavrú

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali prijaté opatrenia v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru mosta nad diaľnicou D2 pri Malackách. Most bude uzavretý od 18. augusta v oboch smeroch z dôvodu realizácie sanačných prác. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Doprava bude v danom úseku usmernená zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami a vedená vo voľnej časti vozovky, pričom počas každej etapy v ľavom aj v pravom jazdnom páse bude zachovaný minimálne jeden jazdný pruh,“ uviedla Vilhanová.

Policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali prijaté opatrenia v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať