VODIČI, POZOR: Most nad diaľnicou D2 pri Malackách čiastočne uzavrú
Policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a dodržiavali prijaté opatrenia v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Polícia upozorňuje na čiastočnú uzáveru mosta nad diaľnicou D2 pri Malackách. Most bude uzavretý od 18. augusta v oboch smeroch z dôvodu realizácie sanačných prác. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Doprava bude v danom úseku usmernená zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami a vedená vo voľnej časti vozovky, pričom počas každej etapy v ľavom aj v pravom jazdnom páse bude zachovaný minimálne jeden jazdný pruh,“ uviedla Vilhanová.
