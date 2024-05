VODIČI, POZOR: Most v Malej Ide bude počas pondelka dočasne uzavretý

Košice 24. mája (TASR) - Úplná uzávera mosta M7748 na ceste II/548 v Malej Ide v okrese Košice-okolie čaká vodičov v pondelok (27. 5.) od 8.00 do 14.00 h. Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na sociálnej sieti.



Obchádzková trasa bude obojsmerná. Jej dĺžka pre osobnú dopravu bude 300 metrov, pre nákladnú to bude 54 kilometrov.



Pre osobnú a autobusovú dopravu bude premávka presmerovaná po cestách obce Malá Ida. "Pre nákladnú dopravu bude premávka z cesty II/548 presmerovaná na obchádzku, ktorá povedie do Košíc, miestna časť Pereš, a odtiaľ po ceste I/16 cez Šacu a Čečejovce do Moldavy nad Bodvou. Ďalej povedie po ceste II/550 do Jasova a následne po ceste II/548 cez Rudník, Nováčany a Hodkovce do Malej Idy," uvádza KSK.