Vodiči, pozor: Most v obci Starý Hrádok bude uzavretý

Starý Hrádok 2. marca (TASR) - Most na ceste tretej triedy nad potokom Podlužianka v obci Starý Hrádok (okres Levice) bude od 3. marca uzavretý pre všetky typy dopravy. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Stane sa tak z dôvodu, že Nitriansky samosprávny kraj (NSK) začne s realizáciou jeho rekonštrukcie. Práce potrvajú do jesene 2025. Nový most bude širší a umožní obojsmernú premávku. TASR o tom informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.



Dochádzanie autobusom sa predĺži o približne 15 minút. Prímestské spoje budú zastavovať na nových dočasných zastávkach. Cestovné sa nezvýši. "Zhotoviteľ stavebných prác most uzatvorí. Následne demontuje zábradlia, zvodidlá a odfrézuje asfalt. Potom prídu na rad búracie práce," priblížila Vilčeková.



Nitrianska župa vyhodnotila stav mosta ako zlý. "Most bol kontrolovaný ešte minulý rok. Odborníci zistili rozpad betónu na okrajoch a v oblasti, kde vozovka klesá - pred a za mostom. Nespĺňa tak podmienky mosta na ceste tretej triedy," zhrnul Matej Takáč z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.



Na rekonštrukciu mosta má NSK vyčlenené finančné prostriedky vo výške 584.120 eur s DPH. Modernizácia mosta by však mohla byť neskôr refinancovaná aj z európskych zdrojov. "Ľuďom v Starom Hrádku a okolí som sa zaviazal, že most, ktorý je pre obec kľúčový, zrekonštruujeme," povedal predseda NSK Branislav Becík.