Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: Na Černockého v bratislavskej Rači sa prepadla vozovka

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Pravdepodobne nešlo o úmyselné poškodenie.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. októbra (TASR) - Na Černockého ulici v bratislavskej mestskej časti Rača sa z neznámych dôvodov prepadla vozovka. Úsek je neprejazdný. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

Ako Pecek pre TASR uviedol, ulicu museli uzatvoriť obojsmerne pri križovatke s Kadnárovou ulicou. Podľa jeho slov zatiaľ nie je jasné, prečo sa cesta prepadla. Pravdepodobne však nešlo o úmyselné poškodenie.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

BAČOVÁ: Deťom pri ošetrení zubov pomáha, keď lekár nie je v bielom

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok