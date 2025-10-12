< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Na Černockého v bratislavskej Rači sa prepadla vozovka
Pravdepodobne nešlo o úmyselné poškodenie.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Na Černockého ulici v bratislavskej mestskej časti Rača sa z neznámych dôvodov prepadla vozovka. Úsek je neprejazdný. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Ako Pecek pre TASR uviedol, ulicu museli uzatvoriť obojsmerne pri križovatke s Kadnárovou ulicou. Podľa jeho slov zatiaľ nie je jasné, prečo sa cesta prepadla. Pravdepodobne však nešlo o úmyselné poškodenie.
