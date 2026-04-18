< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Na D1 medzi Prešovom a Popradom je obmedzená doprava
Z dôvodu mokrej vozovky je v oboch jazdných pruhoch znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Prešov 18. apríla (TASR) - Na úseku diaľnice D1 medzi Prešovom a Popradom platí v sobotu dopravné obmedzenie. Ako upozornila prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, v úseku medzi 375. a 379. kilometrom vykonávajú ochranný regeneračný postrek vozovky.
Práce sa realizujú v smere z Prešova do Popradu a potrvajú do 17.00 h. Z dôvodu mokrej vozovky je v oboch jazdných pruhoch znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. Vodiči by mali v danom úseku jazdiť opatrne a prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky. „Spomaľte, držte si odstup a sledujte dopravné značky,“ dodala polícia.
