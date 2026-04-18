Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. apríl 2026Meniny má Valér
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: Na D1 medzi Prešovom a Popradom je obmedzená doprava

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Z dôvodu mokrej vozovky je v oboch jazdných pruhoch znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Prešov 18. apríla (TASR) - Na úseku diaľnice D1 medzi Prešovom a Popradom platí v sobotu dopravné obmedzenie. Ako upozornila prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, v úseku medzi 375. a 379. kilometrom vykonávajú ochranný regeneračný postrek vozovky.

Práce sa realizujú v smere z Prešova do Popradu a potrvajú do 17.00 h. Z dôvodu mokrej vozovky je v oboch jazdných pruhoch znížená maximálna povolená rýchlosť na 80 kilometrov za hodinu. Vodiči by mali v danom úseku jazdiť opatrne a prispôsobiť rýchlosť stavu vozovky. „Spomaľte, držte si odstup a sledujte dopravné značky,“ dodala polícia.

Neprehliadnite

