Vodiči, pozor: Na D1 smerom do Bratislavy bude cez víkend uzávera

Bratislava 13. februára (TASR) - Polícia pripomína vodičom plánované uzatvorenie diaľnice D1 smerom do Bratislavy, a to v úseku od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po križovatku Zlaté piesky. Uzávera D1 sa má začať v piatok (14. 2.) o 14.00 h a trvať by mala do pondelka (17. 2.) do skorých ranných hodín. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Obchádzková trasa povedie po ceste II/127 a I/61 (Stará Senecká cesta) okolo Ivanky pri Dunaji.



S ďalším obmedzením treba počítať od piatka rána na výjazdovej vetve z D1 od Trnavy. Pre údržbu diaľnice nebude možné odbočenie na diaľnicu D4 smerom do bratislavskej mestskej časti Rača.



Doprava bude v uvedených úsekoch usmerňovaná dopravným značením. Vodičov polícia v tejto súvislosti vyzýva, aby zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.



Národná diaľničná spoločnosť tento týždeň informovala, že rozšírenie D1 v úseku Bratislava - Triblavina sa dostáva do ďalšej etapy. Spoločnosť sa pustí do samotného rozšírenia hlavného diaľničného ťahu D1 pred Bratislavou na plnohodnotný štvorpruh. Predchádzať tomu bude presmerovanie dopravy na náhradné trasy, ktoré si vyžiada víkendovú uzáveru časti D1.