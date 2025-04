Vodiči, pozor: Na D2 sa pre nehodu zdržíte takmer hodinu

Bratislava 11. apríla (TASR) - V Bratislave na diaľnici D2 za Mostom Lanfranconi smerom do Petržalky sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je jeden pruh a vodiči sa zdržia takmer hodinu. Tunel Sitina v smere do Mlynskej Doliny priebežne uzatvárajú. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti.



V úseku Lozorno - Stupava - Lamač hlási dopravný servis Stella centrum zdržanie do 35 minút. Na úseku Stupava - Záhorská Bystrica - Lamač si postoja vodiči do desiatich minút.



Do desiatich minút je kolóna aj na rýchlostnej ceste R7 na vjazde Bratislava - Bajkalská - Trnavská. Kolóna je zároveň v Bratislave na nábreží pred Mostom SNP smerom od Karlovej Vsi, vodiči si počkajú 15 minút.



Zelená vlna upozorňuje vodičov aj na pokazený autobus, ktorý je odstavený v Bratislave na konci zastávky na Patrónke smerom do centra. Je potrebné dávať pozor na ostatné autobusy, ktoré ho budú obchádzať.