Vodiči, pozor: Na D2 skončilo nákladné auto mimo cesty
Polícia vyzýva vodičov na obozretnosť.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Vo štvrtok ráno je obmedzená doprava na diaľnici D2 v smere z Malaciek do Bratislavy. Neprejazdný je pravý jazdný pruh, na 34. kilometri diaľnice totiž skončilo nákladné motorové vozidlo mimo vozovky. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia.
„V súvislosti s touto škodovou udalosťou sú v danom úseku dopravnými policajtmi a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru vykonávané potrebné úkony,“ napísali policajti. Vodičov vyzvali k trpezlivosti a k zvýšenej opatrnosti pri prejazde týmto úsekom.
