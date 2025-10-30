Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči, pozor: Na D2 skončilo nákladné auto mimo cesty

Policajná snímka. Foto: Facebook Polície SR - Bratislavský kraj

Polícia vyzýva vodičov na obozretnosť.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Vo štvrtok ráno je obmedzená doprava na diaľnici D2 v smere z Malaciek do Bratislavy. Neprejazdný je pravý jazdný pruh, na 34. kilometri diaľnice totiž skončilo nákladné motorové vozidlo mimo vozovky. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská krajská polícia.

„V súvislosti s touto škodovou udalosťou sú v danom úseku dopravnými policajtmi a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru vykonávané potrebné úkony,“ napísali policajti. Vodičov vyzvali k trpezlivosti a k zvýšenej opatrnosti pri prejazde týmto úsekom.

