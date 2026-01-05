< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Na diaľnici D1 je dopravné obmedzenie
Úsek je v smere na Bratislavu prejazdný v jednom jazdnom pruhu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Horná Streda 5. januára (TASR) - Na diaľnici D1 na 93,4 kilometri pred zjazdom na Hornú Stredu v smere na Bratislavu je dopravné obmedzenie z dôvodu dokumentovania nedávneho požiaru motorového vozidla. Trenčianska krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Úsek je v smere na Bratislavu prejazdný v jednom jazdnom pruhu. „Premávku na mieste riadia hliadky polície. Vodiči, jazdite bezpečne a rešpektujte pokyny polície,“ upozornila polícia.
Úsek je v smere na Bratislavu prejazdný v jednom jazdnom pruhu. „Premávku na mieste riadia hliadky polície. Vodiči, jazdite bezpečne a rešpektujte pokyny polície,“ upozornila polícia.