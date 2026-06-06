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VODIČI, POZOR! Na diaľnici D1 neďaleko Púchova sa chystajú obmedzenia
Práce budú prebiehať od 8. júna 10.00 h do 14. júna 14.00 h v ľavom jazdnom páse úseku diaľnice D1 Ladce - Sverepec.
Autor TASR
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Púchov 6. júna (TASR) - Motoristov na považskej časti diaľnice D1 neďaleko Púchova čakajú budúci týždeň dopravné obmedzenia. Ako TASR informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková, dôvodom je oprava vozovky, ktorú Národná diaľničná spoločnosť bude realizovať na približne 1,5-kilometrovom úseku diaľnice v smere do Bratislavy.
Práce budú prebiehať od 8. júna 10.00 h do 14. júna 14.00 h v ľavom jazdnom páse úseku diaľnice D1 Ladce - Sverepec. „Počas realizácie opráv bude uzatvorený vonkajší jazdný pruh. Premávka bude vedená voľným jazdným pruhom toho istého jazdného pásu. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok je stanovený náhradný termín realizácie prác od 15. do 21. júna,“ uviedla Klenková.
Doplnila, že cieľom realizovaných prác je zlepšenie technického stavu vozovky a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. „Vodičov preto žiadame o zvýšenú pozornosť pri prejazde predmetným úsekom, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie aktuálnej dopravnej situácie,“ dodala Klenková.
Práce budú prebiehať od 8. júna 10.00 h do 14. júna 14.00 h v ľavom jazdnom páse úseku diaľnice D1 Ladce - Sverepec. „Počas realizácie opráv bude uzatvorený vonkajší jazdný pruh. Premávka bude vedená voľným jazdným pruhom toho istého jazdného pásu. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok je stanovený náhradný termín realizácie prác od 15. do 21. júna,“ uviedla Klenková.
Doplnila, že cieľom realizovaných prác je zlepšenie technického stavu vozovky a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. „Vodičov preto žiadame o zvýšenú pozornosť pri prejazde predmetným úsekom, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie aktuálnej dopravnej situácie,“ dodala Klenková.