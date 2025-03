Vodiči, pozor: Na diaľnici D1 pri Levoči je premávka obmedzená

Levoča 21. marca (TASR) - Na úseku diaľnice D1 Beharovce - Levoča prebieha v piatok čistenie bezpečnostných prvkov. Práce sa vykonávajú v rýchlom jazdnom pruhu v smere na Poprad. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, čistenie by malo trvať do 17.30 h.



"Premávka je presmerovaná prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu. V úseku bude znížená maximálna rýchlosť na 80 km/h," dodala polícia.