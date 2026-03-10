< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Na diaľnici pri Beluši je rozsypaný štrk
Štrk je podľa polície rozsypaný na asi stometrovom úseku.
Autor TASR
Beluša 10. marca (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na 153. kilometri diaľnice D1 pred odpočívadlom Beluša v smere na Žilinu. Dôvodom je štrk na vozovke. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Štrk je podľa polície rozsypaný na asi stometrovom úseku, z cesty ho odstraňujú pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti.
Úsek je v smere na Žilinu prejazdný len v jednom jazdnom pruhu. Dopravu na mieste usmerňuje polícia.
