VODIČI, POZOR: Na diaľnici pri Beluši je rozsypaný štrk

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

Štrk je podľa polície rozsypaný na asi stometrovom úseku.

Autor TASR
Beluša 10. marca (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na 153. kilometri diaľnice D1 pred odpočívadlom Beluša v smere na Žilinu. Dôvodom je štrk na vozovke. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Štrk je podľa polície rozsypaný na asi stometrovom úseku, z cesty ho odstraňujú pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti.

Úsek je v smere na Žilinu prejazdný len v jednom jazdnom pruhu. Dopravu na mieste usmerňuje polícia.

