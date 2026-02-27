Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VODIČI, POZOR: Na diaľnici pri Ilave horí auto, dopravu obmedzili

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov a bezpečnú jazdu.

Autor TASR
Ilava 27. februára (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v katastri mesta Ilava. Dôvodom je požiar automobilu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Aktuálne je dopravné obmedzenie na diaľnici D1 na 143,5. kilometri v smere na Bratislavu z dôvodu požiaru motorového vozidla,“ informuje polícia.

Úsek je prejazdný len v ľavom jazdnom pruhu. Polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov a bezpečnú jazdu.
