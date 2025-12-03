Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Regióny

VODIČI, POZOR: Na horskom priechode Šturec padajú skaly na cestu I/14

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Branislav Račko

Na zľadovatený sneh hrubý tri centimetre si majú vodiči dávať pozor na cestách tretej triedy v obvode Trstená.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. decembra (TASR) - Na ceste I/14 - horský priechod (HP) Šturec od šiesteho do 13 kilometra padajú skaly na vozovku. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.

Ďalej upozorňuje, že hmla znižuje viditeľnosť na 50 metrov v lokalitách Šturec, Pastierske, Štrba a na 100 metrov v lokalitách Liptovské Matiášovce, Buková, Liptovský Mikuláš, sedlo Besník, Batizovce, Trstená, Myjava, Donovaly a Dobšiná. Na zľadovatený sneh hrubý tri centimetre si majú vodiči dávať pozor na cestách tretej triedy v obvode Trstená.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Cesty prvej, druhej a tretej triedy majú povrch vozoviek vlhký až mokrý. V hornatých oblastiach je miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrubého jeden až dva centimetre,“ uviedla SSC. Dodala, že horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne