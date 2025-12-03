< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Na horskom priechode Šturec padajú skaly na cestu I/14
Na zľadovatený sneh hrubý tri centimetre si majú vodiči dávať pozor na cestách tretej triedy v obvode Trstená.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Na ceste I/14 - horský priechod (HP) Šturec od šiesteho do 13 kilometra padajú skaly na vozovku. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Ďalej upozorňuje, že hmla znižuje viditeľnosť na 50 metrov v lokalitách Šturec, Pastierske, Štrba a na 100 metrov v lokalitách Liptovské Matiášovce, Buková, Liptovský Mikuláš, sedlo Besník, Batizovce, Trstená, Myjava, Donovaly a Dobšiná. Na zľadovatený sneh hrubý tri centimetre si majú vodiči dávať pozor na cestách tretej triedy v obvode Trstená.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Cesty prvej, druhej a tretej triedy majú povrch vozoviek vlhký až mokrý. V hornatých oblastiach je miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrubého jeden až dva centimetre,“ uviedla SSC. Dodala, že horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.
