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VODIČI, POZOR: Na Krížnej v Bratislave je voda z porušeného potrubia
Premávka bude do odstránenia poruchy riadená dopravnými policajtmi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 18. novembra (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na vodu z porušeného vodovodného potrubia na Krížnej ulici v Bratislave. Voda v smere na Trnavské mýto zaplavila väčší úsek cesty. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Premávka bude do odstránenia poruchy riadená dopravnými policajtmi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Vodičov vyzývame, aby sa riadili ich pokynmi,“ dodala hovorkyňa.
„Premávka bude do odstránenia poruchy riadená dopravnými policajtmi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Vodičov vyzývame, aby sa riadili ich pokynmi,“ dodala hovorkyňa.