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VODIČI, POZOR NA ĽAD: Na diaľnici poškodila padajúca námraza dve autá
V oboch prípadoch sa počas jazdy uvoľnil kus ľadu, ktorý dopadol na osobné vozidlo idúce za nákladným vozidlom.
Autor TASR
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Trenčín 24. novembra (TASR) - Diaľniční policajti riešili na diaľnici D1 v Trenčianskom kraji dve udalosti, pri ktorých došlo k poškodeniu osobných motorových vozidiel ľadom padajúcim zo striech návesov nákladných vozidiel. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
V oboch prípadoch sa počas jazdy uvoľnil kus ľadu, ktorý dopadol na osobné vozidlo idúce za nákladným vozidlom. V jednom prípade došlo k poškodeniu čelného skla, v druhom k poškodeniu kapoty vozidla.
„Upozorňujeme vodičov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona o cestnej premávke. Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Padajúci ľad môže nielen poškodiť vozidlo, ale aj vážne ohroziť bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila polícia.
V oboch prípadoch sa počas jazdy uvoľnil kus ľadu, ktorý dopadol na osobné vozidlo idúce za nákladným vozidlom. V jednom prípade došlo k poškodeniu čelného skla, v druhom k poškodeniu kapoty vozidla.
„Upozorňujeme vodičov na povinnosť vyplývajúcu zo zákona o cestnej premávke. Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Padajúci ľad môže nielen poškodiť vozidlo, ale aj vážne ohroziť bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky,“ zdôraznila polícia.