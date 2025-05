VODIČI, POZOR: Na obchádzke D1 pred Bratislavou sa zdržíte polhodinu

Bratislava 3. mája (TASR) - Na obchádzke uzavretého úseku diaľnice D1 medzi Sencom a Bratislavou, smerom do hlavného mesta, sa tvoria kolóny. Vodiči sa tam zdržia približne polhodinu. Na sociálnej sieti na to upozornila Zelená vlna STVR.



Kolóny sa podľa dopravného servisu tvoria aj na hraničnom priechode Jarovce - Kittsee. Smerom do Rakúska sa zdržanie odhaduje na desať až 15 minút.