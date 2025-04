Vodiči, pozor: Na priechode Brodské - Lanžhot sa tvoria kolóny

Bratislava 4. apríla (TASR) - Na hraničnom priechode Brodské - Lanžhot sa tvoria rozsiahle kolóny nákladných vozidiel. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Odporúča vodičom, aby na prejazd do Česka využili menšie hraničné priechody ako Holíč - Hodonín (všetky vozidlá) alebo Skalica - Sudoměřice (vozidlá do tri a pol tony).



„Upozorňujeme vodičov, že v súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie rozširovania vysoko nákazlivej vírusovej choroby hospodárskych zvierat sa na bývalom diaľničnom hraničnom priechode D2 Brodské - Lanžhot v smere do Českej republiky tvoria kolóny,“ uviedli policajti.