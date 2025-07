Vodiči, pozor: Na R1 budú opravovať vozovku

Galanta 11. júla (TASR) - Lokálna oprava vozovky na moste Váhovce na galantskej rýchlostnej ceste R1 si vyžiada v sobotu 12. júla uzavretie jedného jazdného pruhu v smere do Trnavy. Informovali o tom z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



Obmedzenia sa budú týkať len ľavého mosta v smere do Trnavy a začnú sa ráno o 7.00 h, pričom potrvajú do sobotného večera, do 17.00 h. „V rámci stavebnej akcie bude uzavretý pravý (pomalý) jazdný pruh v ľavom jazdnom páse. Realizovať sa bude oprava vozovky. Rýchlosť v ľavom jazdnom pruhu bude počas prác obmedzená na 80 kilometrov za hodinu,“ priblížili diaľničiari.