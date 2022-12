VODIČI POZOR: Na R1 na moste cez Váh na Trnavu bude čiastočná uzávera

Trnava 5. decembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta cez Váh v ľavom jazdnom páse v smere do Trnavy v čase od 6.30 h v utorok 6. decembra do 20.00 h v stredu 7. decembra. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková.



Uzávera sa týka úseku v kilometri 18,600 - 19,000, dôvodom je prekrytie mostných záverov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku cestárov.



NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.