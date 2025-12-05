< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Na Šturci padajú skaly na vozovku
Cestári tiež upozorňujú, že na cestách nižších tried v okolí Trstenej je na vozovke miestami zľadovatený sneh.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Na horskom priechode Šturec v úseku od šiesteho do trinásteho kilometra padajú skaly na vozovku. Vodičov pred rizikom varuje Slovenská správa ciest (SSC).
Na webe zjazdnost.sk cestári tiež upozorňujú, že na cestách nižších tried v okolí Trstenej je na vozovke miestami zľadovatený sneh.
Stellacentrum pripomína, že nehodu odstraňujú medzi Krásnohorským Podhradím a Rožňavou. „Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Na mieste sú záchranné zložky,“ uvádza. Dodáva, že neprejazdný je aj úsek rýchlostnej cesty R1 Zvolen - Banská Bystrica v dôsledku nehody kamióna, ktorý pred Banskou Bystricou strhol diaľničné návestie. „Pred výjazdom Kremnička je potrebné pokračovať po starej ceste,“ informuje.
Na webe zjazdnost.sk cestári tiež upozorňujú, že na cestách nižších tried v okolí Trstenej je na vozovke miestami zľadovatený sneh.
Stellacentrum pripomína, že nehodu odstraňujú medzi Krásnohorským Podhradím a Rožňavou. „Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Na mieste sú záchranné zložky,“ uvádza. Dodáva, že neprejazdný je aj úsek rýchlostnej cesty R1 Zvolen - Banská Bystrica v dôsledku nehody kamióna, ktorý pred Banskou Bystricou strhol diaľničné návestie. „Pred výjazdom Kremnička je potrebné pokračovať po starej ceste,“ informuje.