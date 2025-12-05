Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči, pozor: Na Šturci padajú skaly na vozovku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Cestári tiež upozorňujú, že na cestách nižších tried v okolí Trstenej je na vozovke miestami zľadovatený sneh.

Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Na horskom priechode Šturec v úseku od šiesteho do trinásteho kilometra padajú skaly na vozovku. Vodičov pred rizikom varuje Slovenská správa ciest (SSC).

Na webe zjazdnost.sk cestári tiež upozorňujú, že na cestách nižších tried v okolí Trstenej je na vozovke miestami zľadovatený sneh.

Stellacentrum pripomína, že nehodu odstraňujú medzi Krásnohorským Podhradím a Rožňavou. „Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Na mieste sú záchranné zložky,“ uvádza. Dodáva, že neprejazdný je aj úsek rýchlostnej cesty R1 Zvolen - Banská Bystrica v dôsledku nehody kamióna, ktorý pred Banskou Bystricou strhol diaľničné návestie. „Pred výjazdom Kremnička je potrebné pokračovať po starej ceste,“ informuje.
