VODIČI POZOR: Na ulici Dolné bašty v Trnave dôjde k uzávere cesty

Trnava 3. januára (TASR) - Na ulici Dolné bašty dôjde k čiastočnej uzávere miestnej cesty v termíne 7. do 14. februára. Stane sa tak z dôvodu realizácie spätných povrchových úprav na priľahlej stavbe. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Uzavretý bude jeden jazdný pruh v úseku od križovatky so Športovou ulicou po križovatku so Streleckou v dĺžke približne 30 metrov," priblížila samospráva. Obchádzková trasa bude vedená dočasným dopravným značením cez Paulínsku ulicu okolo kina Hviezda.