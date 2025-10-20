Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
< sekcia Regióny

Vodiči, pozor: Na vjazdoch do Bratislavy sa tvoria kolóny

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V kolóne si vodiči postoja pri vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 desať minút a cez Záhorskú Bystricu 35 minút.

Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Na vjazdoch do Bratislavy sa v pondelok ráno tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

V kolóne si vodiči postoja pri vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 desať minút a cez Záhorskú Bystricu 35 minút.

Kolónu a zdržanie 15 minút hlásia na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste, na vjazde zo Senca na diaľnici D2 15 minút.
.

Neprehliadnite

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte

LESŇÁK: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí