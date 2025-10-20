< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Na vjazdoch do Bratislavy sa tvoria kolóny
V kolóne si vodiči postoja pri vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 desať minút a cez Záhorskú Bystricu 35 minút.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Na vjazdoch do Bratislavy sa v pondelok ráno tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Kolónu a zdržanie 15 minút hlásia na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste, na vjazde zo Senca na diaľnici D2 15 minút.
