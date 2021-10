VODIČI POZOR: Na vjazdoch do Bratislavy sa zdržíte desiatky minút

Bratislava 7. októbra (TASR) - V Bratislave a v jej okolí sa vo štvrtok ráno tvoria na viacerých úsekoch kolóny. Vodiči si počkajú pri vstupe do hlavného mesta niekoľko desiatok minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



Na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy hlásia vodiči hodinové zdržanie. Kolóna sa ťahá až na bratislavský Most Lanfranconi, za mostom pracujú cestári. Na D2 za Jarovcami v smere do Bratislavy sa zároveň zrazili tri vozidlá, úsek je ťažko prejazdný. Na D2 na trase z Malaciek na Kúty, na 11. kilometri skončil kamión mimo cesty, polícia upozorňuje že v úseku sa pohybujú chodci.



Na výjazde zo Senca smerom na Pezinok vodiči hlásia zdržanie 15 minút. Polhodinové zdržanie čaká vodičov na trase Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava.



Nehoda komplikuje jazdu aj v hlavnom meste na zjazde z Mosta SNP na nábrežie smerom do Karlovej Vsi, kde sa zrazili dve autá. Úsek je podľa Zelenej vlny RTVS ťažko prejazdný a tvoria sa kolóny. Pre nehodu sa v kolóne zdržia vodiči aj na na Trnavskej ceste pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu smerom do centra, kde sa zrazili dve autá v ľavom pruhu a kolóny sú už od Kauflandu.



Zdržanie je aj na Harmincovej smerom na Lamačskú, kde je pre nehodu blokovaný jeden pruh. V kolóne si vodiči postoja aj na Račianskej v smere do centra, zdržanie je 20 minút.