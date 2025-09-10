< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Nitra zrekonštruuje ulicu, na niekoľko dní ju uzavrie
Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením.
Autor TASR
Nitra 10. septembra (TASR) - Mesto Nitra pripravuje rekonštrukciu vozovky na frekventovanej Akademickej ulici. Radnica v tejto súvislosti upozornila, že pre stavebné práce bude cesta uzavretá od 11. septembra od 20. hodiny do 15. septembra do 20. hodiny.
Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením. „Autobusy MHD v tomto období pôjdu cez Triedu Andreja Hlinku, ktorou sa napoja na Dlhú ulicu. Vynechajú tak štyri zastávky v trase okolo výstaviska Agrokomplex a kina Lipa. Žiadne dočasné zastávky zriaďované nebudú,“ uviedol mestský úrad.
Na Akademickej ulici sa bude rekonštruovať vozovka s dĺžkou 259 metrov, cena prác je 128.589 eur bez DPH. „Ide o významnú dopravnú tepnu spájajúcu centrum mesta so sídliskom Chrenová. Akademickou ulicou tiež prúdia tisícky áut na nitrianske výstavisko Agrokomplex. Aj keď nás čaká krátka uzávera spojená s menším nekomfortom, výsledkom nakoniec bude bezpečnejšia a pohodlnejšia cesta pre všetkých vodičov,“ skonštatoval primátor Marek Hattas.
Ako doplnil, rekonštrukcia cesty prinesie aj novinku. Bude ňou druhé ľavé odbočenie na križovatke Akademická - Trieda Andreja Hlinku v smere od výstaviska Agrokomplex do centra Nitry. Jeho vybudovaním sa zvýši priepustnosť dopravy z Chrenovej smerom do centra mesta.
Primátor pripomenul, že mesto aktuálne rekonštruovalo frekventované komunikácie na Hviezdoslavovej triede a Bratislavskej ceste i na viacerých uliciach v rôznych mestských častiach. „Budeme pokračovať v postupnej obnove ďalších vozoviek, v dohľadnom čase napríklad na Palánku a Dolnohorskej ulici,“ povedal Hattas.
Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením. „Autobusy MHD v tomto období pôjdu cez Triedu Andreja Hlinku, ktorou sa napoja na Dlhú ulicu. Vynechajú tak štyri zastávky v trase okolo výstaviska Agrokomplex a kina Lipa. Žiadne dočasné zastávky zriaďované nebudú,“ uviedol mestský úrad.
Na Akademickej ulici sa bude rekonštruovať vozovka s dĺžkou 259 metrov, cena prác je 128.589 eur bez DPH. „Ide o významnú dopravnú tepnu spájajúcu centrum mesta so sídliskom Chrenová. Akademickou ulicou tiež prúdia tisícky áut na nitrianske výstavisko Agrokomplex. Aj keď nás čaká krátka uzávera spojená s menším nekomfortom, výsledkom nakoniec bude bezpečnejšia a pohodlnejšia cesta pre všetkých vodičov,“ skonštatoval primátor Marek Hattas.
Ako doplnil, rekonštrukcia cesty prinesie aj novinku. Bude ňou druhé ľavé odbočenie na križovatke Akademická - Trieda Andreja Hlinku v smere od výstaviska Agrokomplex do centra Nitry. Jeho vybudovaním sa zvýši priepustnosť dopravy z Chrenovej smerom do centra mesta.
Primátor pripomenul, že mesto aktuálne rekonštruovalo frekventované komunikácie na Hviezdoslavovej triede a Bratislavskej ceste i na viacerých uliciach v rôznych mestských častiach. „Budeme pokračovať v postupnej obnove ďalších vozoviek, v dohľadnom čase napríklad na Palánku a Dolnohorskej ulici,“ povedal Hattas.