Vodiči, pozor: Nitru čakajú dopravné obmedzenia kvôli ME vo futbale

Nitra 6. júna (TASR) - Majstrovstvá Európy (ME) vo futbale do 21 rokov spôsobia v Nitre dopravné obmedzenia. Tri zápasy majstrovstiev sa uskutočnia na nitrianskom futbalovom štadióne 12. júna o 21.00 h, 15. júna o 18.00 h a 18. júna o 21.00 h. Väčšina dopravných obmedzení začne platiť tri hodiny pred konaním sa zápasov a skončí sa v ten istý deň o polnoci, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Dopravné obmedzenia budú predovšetkým v lokalite v blízkosti futbalového štadióna pod Nitrianskym hradom. Obmedzený bude vjazd v smere od okružnej križovatky medzi Mostnou a Parkovým nábrežím do ulice Parkové nábrežie, kde bude kontrolné stanovište. Ďalej sa dostanú len vozidlá so špeciálnym povolením od organizátora šampionátu. V súvislosti s touto uzáverou bude úplne uzavretá aj Jesenského ulica a ulice Podzámska a Na Predmostí. Doprava od Župného námestia v smere na Jesenského ulicu bude odkláňaná na Ulicu Janka Kráľa.



Obyvateľom dotknutých ulíc mesto doručilo špeciálne rezidentské kartičky, ktoré si počas majstrovstiev umiestnia za čelné sklo auta. Na základe nich polícia aj organizátori vpustia vozidlá obyvateľov k svojim domom. „Napriek tomu vyzývame obyvateľov, aby sa v období, ktoré bude záťažovou skúškou na dopravu v lokalite, vyhli používaniu áut,“ upozornil Holúbek.



Parkovisko pred zimným štadiónom bude úplne uzavreté pre potreby organizátorov majstrovstiev už od 11. júna. Znovu otvorené bude až po skončení sa zápasov v Nitre 19. júna. Ako záchytné parkovisko pre autobusy bude slúžiť polovica parkoviska pri atletickom štadióne na Triede Andreja Hlinku, ktorá bude pre osobné vozidlá uzavretá. Zvyšok parkoviska bude fungovať v štandardnom režime záchytného parkoviska. Odtiaľto budú ľudia navigovaní tabuľami k futbalovému štadiónu, ktorý je vzdialený na 15 až 20 minút chôdze. Pre vodičov osobných vozidiel sú určené záchytné parkoviská vo vybraných obchodných centrách a na parkovisku výstaviska Agrokomplex.



Počas majstrovstiev bude posilnená mestská hromadná doprava, a to najmä v časoch po ukončení zápasov. Zároveň bude dočasne odklonená víkendová linka cyklobusu č. 35 zachádzajúca do mestského parku.