VODIČI, POZOR: Od stredy bude v Bratislave obmedzená doprava

Bratislava 3. decembra (TASR) - Počas zasadania Rady OBSE v Bratislave vodiči musia od stredy (4.12.) do piatka (6.12.) počítať s dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informovala hovorkyňa Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



Neplánuje sa žiadna úplná uzávera komunikácií, no čiastočne obmedzená bude doprava počas presunov delegácií medzi jednotlivými objektmi. Teda medzi Letiskom M. R. Štefánika, hraničným priechodom Jarovce – Kittsee, Inchebou, miestami ich ubytovania, Bratislavským hradom a ministerstvom zahraničných vecí. Všetky delegácie budú sprevádzané vozidlami označenými príslušnosťou k Policajnému zboru s výstražnými a zvukovými zariadeniami. Na dôležitých križovatkách a dopravných uzloch budú premávku pri presune delegácií usmerňovať a riadiť dopravní policajti.



V stredu (4. 12.) medzi 18.00 h až 19.30 h bude premávka obmedzená na diaľničnom obchvate v úseku od letiska, na Einsteinovej ulici, Moste SNP, na Námestí armádneho generála Ľ. Svobodu, Vajanského nábreží k hotelom v centre mesta, ako aj na Trnavskej ceste a následne na Staromestskej ulici, Hodžovom námestí a Štefánikovej ulici smerom k Ministerstvu zahraničných vecí SR.



Vo štvrtok (5. 12.) budú obmedzenia medzi 8.30 h a 10.00 h pri presune delegácii z hotelov z centra mesta do Incheby. V popoludňajších hodinách po trase z Incheby na letisko M. R. Štefánika a na jednotlivé hotely. Následne v čase od 18.45 h do 19.30 h po trase z hotelov na Bratislavský hrad najmä cez Staromestskú ulicu, Hodžovo námestie a Palisády.



V piatok (6.12.) treba počítať s obmedzeniami v čase medzi 9.15 h a 10.00 h opäť pri presune delegácii z hotelov z centra mesta do Incheby a v popoludňajších hodinách po 13.30 h na trase z Incheby na letisko M. R. Štefánika.



"Po prejazde delegácií bude zabezpečené urýchlené obnovenie cestnej premávky s dôrazom na sprejazdnenie križovatiek, urýchlené vyprázdnenie jazdných smerov, ktoré boli v dôsledku prejazdu delegácie obmedzené v jazde," informuje polícia. Účastníkov cestnej premávky žiada, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a riadili sa pokynmi policajtov.