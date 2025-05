Vodiči, pozor: Oprava cesty pri Kremnici potrvá do konca júna

Kremnica 20. mája (TASR) - Do konca júna by mali trvať práce na oprave päť kilometrov dlhého úseku cesty I/65 medzi Bartošovou Lehôtkou a Kremnicou, ktorú po zimnom období realizuje Slovenská správa ciest (SSC). Hovorca spoločnosti Lukáš Trepáč informoval, že celkové náklady na stavebné práce predstavujú viac ako 2,85 milióna eur.



„Opravou cesty sa odstráni poškodenie asfaltového krytu vozovky na ceste I/65 v úseku Bartošova Lehôtka - Kremnica, a to technológiou Remix, ktorá znižuje uhlíkovú stopu a je šetrnejšia k životnému prostrediu,“ priblížil Trepáč.



Dodal, že pozostáva z odfrézovania vrchnej vrstvy existujúceho asfaltového krytu vozovky, recyklácie obnovovanej vrstvy krytu za horúca na mieste v hrúbke päť centimetrov s pridaním doplnkového kameniva a súčasným položením novej obrusnej vrstvy v hrúbke tri centimetre v jednom cykle. V úseku tiež obnovia vodorovné dopravné značenie.



Trepáč doplnil, že doprava je aktuálne v mieste prác striedavo riadená v jednom jazdnom pruhu.