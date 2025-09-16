< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Oprava cesty v Piešťanoch prinesie dopravné obmedzenia
Rekonštrukcia je rozdelená na sedem etáp.
Autor TASR
Piešťany 16. septembra (TASR) - Mesto Piešťany začalo v utorok s komplexnou opravou komunikácie na Nálepkovej ulici. Práce by mali trvať približne do 17. októbra v závislosti od počasia, prinesú tiež dopravné obmedzenia. Premávka bude usmerňovaná dočasným dopravným značením, semaformi alebo zaškolenými osobami zhotoviteľa. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Rekonštrukcia je rozdelená na sedem etáp. Počas prvej etapy dôjde k úplnej uzávere úseku, obchádzka bude možná cez dočasne obojsmernú susednú ulicu. Druhá a tretia etapa prinesú práce po celej šírke, premávka bude v jednom pruhu. Štvrtá etapa zahŕňa práce pri centrálnom parkovisku s postupom po poloviciach, obsluha parkoviska bude presmerovaná.
Piata a šiesta etapa bude prebiehať taktiež po poloviciach komunikácie, premávka bude v jednom jazdnom pruhu a riadená semaformi. Záverečná časť prinesie krátkodobé obmedzenie v križovatke. Súčasne je nutné presunúť vozidlá stojace v opravovanom úseku a nádoby na odpad vykladať na najbližšie dostupné miesto mimo uzávery, zvoz bude zabezpečený.
Jedna etapa by mala trvať dva až päť dní, presný harmonogram však môže ovplyvniť počasie, technologické prestávky alebo koordinácia s inými správcami sietí. Rekonštrukcia zahŕňa napríklad frézovanie vozovky, nové asfaltovanie či obnovu vodorovného dopravného značenia. Práce budú prebiehať postupne na kratších úsekoch tak, aby bol vždy zachovaný prejazd v protismere a prístup k nehnuteľnostiam.
Práce zabezpečujú Služby mesta Piešťany na základe rámcovej zmluvy so spoločnosťou Silkot. Maximálny finančný rámec zmluvy je 670.487,80 eura bez DPH, pričom predpokladané náklady na tento úsek sú približne 180.000 eur bez DPH.
