Vodiči, pozor: Oprava mostných záverov obmedzí dopravu na D1

Lúka 21. marca (TASR) - Oprava mostných záverov obmedzí dopravu na diaľnici D1 v križovatke Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom. Na dopravné obmedzenie sa musia vodiči pripraviť od soboty (22. 3.) od 7.00 h do 13. apríla do 18.00 h. Informovala o tom v piatok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



"Dopravné obmedzenia budú zrealizované v oboch jazdných pásoch diaľnice D1, to znamená v smere jazdy na Žilinu a aj v smere jazdy na Bratislavu, pričom doprava bude riadená dočasným dopravným značením," uviedli policajti.



Počas všetkých etáp rekonštrukčných prác budú v oboch smeroch jazdy zachované dva jazdné pruhy. "S cieľom zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke," dodala polícia.