Vodiči, pozor: Oprava vozovky v Bratislave si vyžiada obmedzenia
V prvej fáze bude hlavné mesto opravovať jazdný pruh v smere k Starej tržnici. Prejazd bude umožnený po električkovom koľajisku.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Hlavné mesto začne od utorka (31. 3.) s opravou vozovky na Námestí SNP. Práce by mali trvať do 8. apríla. Týkať sa majú úseku od Námestia SNP 35 po Poľský inštitút a vyžiadajú si dopravné obmedzenia. Informuje o tom bratislavský magistrát na sociálnej sieti.
V prvej fáze bude hlavné mesto opravovať jazdný pruh v smere k Starej tržnici. Prejazd bude umožnený po električkovom koľajisku. Oprava jazdného pruhu v opačnom smere je naplánovaná po dokončení prác na spevnených plochách v okolí Pamätníka SNP.
Od štvrtka (2. 4.) má stavba postupne zaberať parkovacie miesta na strane pamätníka. Od pondelka (6. 4.) tam nebude možné zaparkovať vôbec.
„Počas týchto prác dôjde k trvalej zmene režimu parkovania a k zrušeniu týchto parkovacích miest,“ podotýka magistrát s tým, že pre rezidentov tejto lokality slúžia parkovacie miesta v mikrozonách SM0X1 alebo SM0X2. Dočasne sú k dispozícii aj parkovacie miesta na Kamennom námestí. Návštevník môže na zaparkovanie využiť parkovaciu garáž na Uršulínskej ulici, prípadne iné parkovacie miesta v okolí.
V prvej fáze bude hlavné mesto opravovať jazdný pruh v smere k Starej tržnici. Prejazd bude umožnený po električkovom koľajisku. Oprava jazdného pruhu v opačnom smere je naplánovaná po dokončení prác na spevnených plochách v okolí Pamätníka SNP.
Od štvrtka (2. 4.) má stavba postupne zaberať parkovacie miesta na strane pamätníka. Od pondelka (6. 4.) tam nebude možné zaparkovať vôbec.
„Počas týchto prác dôjde k trvalej zmene režimu parkovania a k zrušeniu týchto parkovacích miest,“ podotýka magistrát s tým, že pre rezidentov tejto lokality slúžia parkovacie miesta v mikrozonách SM0X1 alebo SM0X2. Dočasne sú k dispozícii aj parkovacie miesta na Kamennom námestí. Návštevník môže na zaparkovanie využiť parkovaciu garáž na Uršulínskej ulici, prípadne iné parkovacie miesta v okolí.