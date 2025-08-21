Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

Vodiči, pozor: Palackého ulicu v Trenčíne pre podujatie úplne uzavrú

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Vodičom policajti odporúčajú použiť obchádzkové trasy, zvýšiť pozornosť v okolí, ako i rešpektovať dočasné dopravné značenie, pokyny organizátorov a polície.

Autor TASR
Trenčín 21. augusta (TASR) - Palackého ulicu v Trenčíne od piatka (22. 8.) od 6.00 h do soboty (23. 8.) do 4.00 h pre podujatie Mesto pretvorené - Palackého naživo úplne uzavrú. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

Vodičom policajti odporúčajú použiť obchádzkové trasy, zvýšiť pozornosť v okolí, ako i rešpektovať dočasné dopravné značenie, pokyny organizátorov a polície.
.

Neprehliadnite

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska