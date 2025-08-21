< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Palackého ulicu v Trenčíne pre podujatie úplne uzavrú
Vodičom policajti odporúčajú použiť obchádzkové trasy, zvýšiť pozornosť v okolí, ako i rešpektovať dočasné dopravné značenie, pokyny organizátorov a polície.
Autor TASR
Trenčín 21. augusta (TASR) - Palackého ulicu v Trenčíne od piatka (22. 8.) od 6.00 h do soboty (23. 8.) do 4.00 h pre podujatie Mesto pretvorené - Palackého naživo úplne uzavrú. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
Vodičom policajti odporúčajú použiť obchádzkové trasy, zvýšiť pozornosť v okolí, ako i rešpektovať dočasné dopravné značenie, pokyny organizátorov a polície.
Vodičom policajti odporúčajú použiť obchádzkové trasy, zvýšiť pozornosť v okolí, ako i rešpektovať dočasné dopravné značenie, pokyny organizátorov a polície.