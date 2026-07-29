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VODIČI, POZOR: Pod Strečnom sa jazdí v jednom pruhu
Práce prebiehajú v úseku približne 100 metrov v jednom jazdnom pruhu a následne v druhom.
Autor TASR
Strečno 29. júla (TASR) - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie na ceste I/18 pod Strečnom. Počas stredy prebieha pokladanie protišmykovej vrstvy asfaltu v zákrute nad železničnými tunelmi. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Práce prebiehajú v úseku približne 100 metrov v jednom jazdnom pruhu a následne v druhom. „Premávka bude riadená striedavo regulovčíkmi. Žiadame o trpezlivosť a opatrnosť v tomto úseku,“ spresnila polícia s tým, že práce by mali trvať približne do 18.00 h.
Práce prebiehajú v úseku približne 100 metrov v jednom jazdnom pruhu a následne v druhom. „Premávka bude riadená striedavo regulovčíkmi. Žiadame o trpezlivosť a opatrnosť v tomto úseku,“ spresnila polícia s tým, že práce by mali trvať približne do 18.00 h.