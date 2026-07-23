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VODIČI, POZOR: Podujatie obmedzí dopravu v úseku Piešťany–Červeník
V rovnakom čase bude úplne uzavretá aj Rekreačná ulica v Piešťanoch.
Autor TASR
Piešťany 23. júla (TASR) - Majstrovstvá Slovenska v polovičnom triatlone obmedzia v sobotu 1. augusta od 7.00 do 17.00 h dopravu na ceste prvej triedy v úseku Piešťany - Červeník. Prejazd bude povolený len záchranným zložkám a autobusovej doprave. TASR o tom informovali organizátori podujatia.
„Obyvatelia obcí Drahovce a Madunice budú mať v určených miestach zabezpečený priečny prejazd cez vozovku na pokyn usporiadateľov. Obchádzkové trasy budú viesť od Trnavy cez Veľké Kostoľany alebo cez obce Červeník, Leopoldov a Hlohovec,“ doplnili organizátori.
V rovnakom čase bude úplne uzavretá aj Rekreačná ulica v Piešťanoch. „Obyvatelia ulíc Jachtárska, K Lodenici, Kajakárska a Golfová budú mať umožnený vjazd a výjazd po Rekreačnej ulici formou striedavej jednosmernej premávky. Premávka bude regulovaná príslušníkmi Mestskej polície Piešťany a usporiadateľmi,“ dodali.
„Obyvatelia obcí Drahovce a Madunice budú mať v určených miestach zabezpečený priečny prejazd cez vozovku na pokyn usporiadateľov. Obchádzkové trasy budú viesť od Trnavy cez Veľké Kostoľany alebo cez obce Červeník, Leopoldov a Hlohovec,“ doplnili organizátori.
V rovnakom čase bude úplne uzavretá aj Rekreačná ulica v Piešťanoch. „Obyvatelia ulíc Jachtárska, K Lodenici, Kajakárska a Golfová budú mať umožnený vjazd a výjazd po Rekreačnej ulici formou striedavej jednosmernej premávky. Premávka bude regulovaná príslušníkmi Mestskej polície Piešťany a usporiadateľmi,“ dodali.