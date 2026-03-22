VODIČI POZOR: Polícia upozorňuje na obmedzenie v obci Ivanka pri Nitre
Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a riadili sa pokynmi osôb zabezpečujúcich práce.
Autor TASR
Ivanka pri Nitre 22. marca (TASR) - Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie na ceste prvej triedy v obci Ivanka pri Nitre, ktoré sa začne v pondelok (23. 3.) a potrvá do 11. apríla. Dôvodom je oprava poškodenej kanalizácie umiestnenej pod vozovkou. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre o tom informovalo na sociálnej sieti.
Počas prác bude premávka upravená dočasným dopravným značením, pričom v nevyhnutných prípadoch ju budú riadiť pracovníci realizátora stavby. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a riadili sa pokynmi osôb zabezpečujúcich práce.
