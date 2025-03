Vodiči, pozor: Polícia upozorňuje na víkendové obmedzenia v Nitre

Nitra 21. marca (TASR) - Polícia na sociálnej sieti upozorňuje vodičov na víkendové dopravné obmedzenia v centre Nitry. Týkať sa budú križovatky ulíc Štúrova a Štefánikova pri Mlynoch.



Premávka tam bude obmedzená od piatka, od 19. hodiny, až do nedele 23. marca do 24. hodiny. "Pôjde o čiastočnú uzáveru pravého odbočovacieho pruhu, smerujúceho zo Štefánikovej triedy v smere do centra na Štúrovu ulicu, v smere na Univerzitný most. Čiastočná uzávera bude z dôvodu pokračujúcich prác pri odstraňovaní havarijného stavu kanalizačného potrubia," informovala polícia.



Vodiči môžu počas víkendu využiť alternatívne trasy a vyhnúť sa tak úseku s dopravným obmedzením. "Vyzývame motoristickú verejnosť na náležitú trpezlivosť a nutnosť sledovania dočasného dopravného značenia," doplnila polícia.