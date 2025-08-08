< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Polícia upozorňuje na prístupové trasy na Grape
Parkoviská otvorili v piatok od 8.00 h, brány festivalu sa otvoria napoludnie.
Autor TASR
Trenčín 8. augusta (TASR) - V súvislosti s piatkovým začiatkom hudobného festivalu Grape v Trenčíne upozorňuje polícia motorizovaných návštevníkov festivalu na organizáciu dopravy na trenčianske letisko. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Parkoviská otvorili v piatok od 8.00 h, brány festivalu sa otvoria napoludnie. Polícia žiada návštevníkov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, ktoré upravuje príjazdové trasy na letisko z dôvodu rekonštrukčných prác na ceste I/9 a uzatvorených mostov na tejto ceste.
Vodičov prichádzajúcich od Bratislavy nasmeruje dopravné značenie na zjazd z diaľnice D1 na diaľničnej križovatke Lúka. Vodičov prichádzajúcich od Žiliny nasmeruje značenie na zjazd z diaľnice na diaľničnej križovatke Nové Mesto nad Váhom.
„Obe trasy budú ďalej vedené po ceste II/507 cez obec Beckov a Trenčianske Stankovce a následne cez obec Veľké Bierovce do areálu letiska Trenčín,“ informuje polícia.
Príjazdová trasa od Prievidze po ceste I/9 povedie cez novú kruhovú križovatku pri obci Trenčianska Turná smerom na obec Veľké Bierovce a ďalej na letisko.
„Všetky príjazdové trasy na podujatie sú označené dočasným dopravným značením. Žiadame účastníkov, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu, pokynom polície a usporiadateľov,“ doplnila polícia.
Parkoviská otvorili v piatok od 8.00 h, brány festivalu sa otvoria napoludnie. Polícia žiada návštevníkov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, ktoré upravuje príjazdové trasy na letisko z dôvodu rekonštrukčných prác na ceste I/9 a uzatvorených mostov na tejto ceste.
Vodičov prichádzajúcich od Bratislavy nasmeruje dopravné značenie na zjazd z diaľnice D1 na diaľničnej križovatke Lúka. Vodičov prichádzajúcich od Žiliny nasmeruje značenie na zjazd z diaľnice na diaľničnej križovatke Nové Mesto nad Váhom.
„Obe trasy budú ďalej vedené po ceste II/507 cez obec Beckov a Trenčianske Stankovce a následne cez obec Veľké Bierovce do areálu letiska Trenčín,“ informuje polícia.
Príjazdová trasa od Prievidze po ceste I/9 povedie cez novú kruhovú križovatku pri obci Trenčianska Turná smerom na obec Veľké Bierovce a ďalej na letisko.
„Všetky príjazdové trasy na podujatie sú označené dočasným dopravným značením. Žiadame účastníkov, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu, pokynom polície a usporiadateľov,“ doplnila polícia.