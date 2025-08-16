Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vodiči, pozor: Polícia upozorňuje na uzáveru ulíc v Nitre

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Nitra 16. augusta (TASR) - Nitrianska polícia upozorňuje motoristov na uzáveru ulíc v okolí Kalvárie v Nitre. Časť ulíc v mestskej časti zostane uzavretá počas celého víkendu. Dôvodom uzávery je púť k Matke Božej, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

V okolí Kalvárie sú pre motorové vozidlá uzavreté príjazdové ulice Kalvárska, Pútnická, Misionárska a Mariánska dolina. Na potreby parkovania pútnikov a návštevníkov púte polícia odporúča využiť parkovacie miesta pod diaľničným mostom na Priemyselnej ulici, parkovisko pred mestským a okresným úradom a v priľahlých uliciach. Na vybraných miestach budú parkovanie a dopravu usmerňovať usporiadatelia.

Pohybovo hendikepovaným osobám bude umožnený vstup na Kalváriu s ich súkromným vozidlom.

