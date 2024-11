Vodiči, pozor: Práce na D1 skomplikovalo počasie, aktuálne pokračujú

Bratislava 23. novembra (TASR) - Práce na diaľnici D1 v smere od bratislavských Zlatých pieskov po križovatku Senec v sobotu ráno komplikovalo počasie. Aktuálne práce pokračujú. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček verí že do nedele (24. 11.) večera až noci by mala byť diaľnica opäť prejazdná. Informoval o tom na sobotnom tlačovom brífingu.



Priblížil, že práce sa začali už z noci na sobotu. "Prvé práce boli rozoberanie betónových zvodidiel, stredových zvodidiel. Ráno to vyzeralo veľmi komplikovane z dôvodu nepriaznivého počasia. Na tomto mieste snežilo. Diaľnica bola mokrá. Ak by tomu tak bolo aj teraz, tak nemôže prebiehať značenie," ozrejmil Macháček s tým, že vodorovné dopravné značenie sa aktuálne predznačuje a lepí.



Verí, že etapu prác sa podarí úspešne ukončiť a diaľnicu sa v nedeľu večer podarí opäť spustiť. Tiež, že sa podarí spustiť do premávky vetvu D4 z Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. "Tým pádom bude možné sa z obchvatu a z D4 napojiť na diaľnicu D1 v smere na Trnavu a budeme vedieť následne obmedziť prejazd intravilánom nákladnej doprave," poznamenal šéf NDS.



Macháček dodal, že nejde o poslednú uzáveru cesty. Ďalší víkend za priaznivého počasia majú prebiehať práce na otvorení vetvy v smere z Trnavy na Raču. Tiež, že ďalšia uzávera diaľnice bude vo februári a apríli. Práce síce podľa neho nesú isté meškanie. "Na druhej strane zatiaľ zhotoviteľ drží termín a lehotu výstavby, tzn. koniec budúceho roka 2025," dodal.



Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč zároveň apeloval na vodičov, aby dodržiaval pravidlá cestnej premávky, riadili sa prenosnými dopravnými značkami a rešpektovali pokyny polície.



Diaľnica D1 v smere od bratislavských Zlatých pieskov po križovatku Senec je od piatka 22.00 h kompletne uzatvorená. Dôvodom sú práce na napájaní vetvy D4 z Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Doprava v smere na Trnavu sa obnoví v nedeľu v noci.